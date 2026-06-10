Hızlı Trende 55 Kilometrelik Hız Sınırı Tarih Oluyor! Ankara-İstanbul YHT Seferlerinde Yeni Dönem

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Türkiye'nin en yoğun yolcu trafiğine sahip demiryolu koridoru olan Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda ulaşıma büyük ivme kazandıracak yeni bir adım atılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Eskişehir-İstanbul güzergahında kronikleşen darboğazları çözmek amacıyla yürütülen dev projelerde sona yaklaştı.

55 KİLOMETRELİK HIZ SINIRI TARİH OLUYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mevcut hat üzerinde hızlı trenlerin yaklaşık 9,2 kilometrelik konvansiyonel (eski) hatta saatte ortalama 55 kilometre hıza kadar düşmek zorunda kaldığını belirtti.

Bu yavaşlamayı önlemek adına 8 kilometrelik T26 Tüneli projesinin hayata geçirildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Alifuatpaşa-Arifiye kesiminde saatte 250 kilometre işletme hızına uygun hat bütünlüğünü sağlayacağız. Bozüyük-Bilecik hattındaki seyahat süresi T26 Tüneli sonrası 11 dakika kısalarak 9 dakikaya inecek. Altyapısı biten 5 bin 587 metrelik tünelde üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmaları hızla devam ediyor" dedi.

TEK SEFERDE 19 DAKİKA KAZANÇ

Hattın en kritik noktalarından biri olan Doğançay Ripajı-2 Projesi'nde de çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, bölgedeki devasa imalat süreçlerine dikkat çekti.

Proje kapsamında 7 bin 544 metre ana tünel, 3 bin 795 metre güvenlik tüneli ve 795 metre viyadük inşa edildiğini aktaran Uraloğlu, bu etap bittiğinde ilgili kesimdeki seyahat süresinin 23 dakikadan 4 dakikaya düşeceğini ve yolculara tek başına 19 dakikalık bir zaman kazandıracağını duyurdu.

YÜK TAŞIMACILIĞINDAKİ KISITLAMALAR DA KALKIYOR

Bakan Uraloğlu, 12 kilometrelik Doğançay Ripajı-1 kesiminin 2022 yılında başarıyla hizmete açıldığını hatırlatarak yeni etapların devreye girmesiyle sadece yolcu taşımacılığının değil, lojistiğin de rahatlayacağını belirtti.

Yeni hat düzenlemeleri sayesinde tek hatlı bağlantı mecburiyetinden doğan tren buluşma gecikmeleri son bulacak ve yük trenleri üzerindeki tüm işletme kısıtlamaları tamamen kaldırılmış olacak.

Kaynak: AA