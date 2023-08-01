Hızlı tren inşaatında gazdan etkilenen işçi, yaşamını yitirdi

Manisa'da hızlı tren hattının tünel inşaatında gazdan etkilenen işçi hayatını kaybetti.

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Hızlı tren inşaatında gazdan etkilenen işçi, yaşamını yitirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hızlı tren hattı için inşa edilen tünelde gaz sızıntısı yaşandı.

İzmir-Ankara hızlı tren hattı inşaatının devam ettiği tünele giren 4 işçi gaz sızıntısından etkilendi.

Gazdan etkilenen 4 işçiden 2'si kendi imkanlarıyla çıktı.

İşçilerden 2'sinden haber alınamadığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Gaz maskesi takan itfaiye ekiplerinin tünel içindeki çalışması sonucu ulaşılan işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahaleye rağmen Yaşar Nacaroğlu hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Muhammet Yavuz’un tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Öte yandan, çalışma sırasında gazdan etkilenen bir itfaiye eri de sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

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