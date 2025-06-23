Hız Sınırını Aşan Yandı, Yüz Binlerce Lira Ceza Kesildi

Gaziantep'te hız sınırlarını aştığı tespit edilen 364 araç plakasına 878 bin 159 TL ceza kesildi.

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Hız Sınırını Aşan Yandı, Yüz Binlerce Lira Ceza Kesildi
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Gaziantep’te otoyolda hız sınırlarını aşan sürücülere göz açtırılmadı. 364 araç plakasına 878 bin 159 TL ceza uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde otoyol üzerinde radar faaliyeti icra edildi. Yapılan üç haftalık denetimler neticesinde 364 araç plakasına, yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını ihlal etmeleri sebebiyle 878 bin 159 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İHA

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