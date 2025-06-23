AJet'ten İndirim Müjdesi, Şartları Açıklandı

AJet, çocuklu aileler için bazı yurt dışı hatlarda yüzde 30'a varan indirim uygulanacağını duyurdu.

AJet'ten İndirim Müjdesi, Şartları Açıklandı
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Havayolu şirketi AJet, çocuklu aileler için indirim müjdesini verdi. Bazı yurt dışı hatlarda çocuklu ailelere yüzde 30'a varan indirim yapılacağı duyuruldu.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, bir çocuk için yüzde 20, iki çocukta her bir çocuk için yüzde 25, üç ve üzeri çocukta ise tüm çocuklar için ayrı ayrı yüzde 30 indirimli biletler satışa çıktı.

Kampanya kapsamında alınan indirimli biletler, 23 Haziran-30 Eylül 2025 tarihleri arasında Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İsveç çıkışlı ve Türkiye varışlı, Türkiye çıkışlı ve KKTC hariç bu ülkelere varışlı rotalarda geçerli olacak.

Basic sınıf biletlerde geçerli olan çocuklu ailelere özel indirim kampanyasında ücrete vergi ve harçlar dahil olmayacak.

Biletlemeler 23 Haziran-30 Eylül arasında 3 ay boyunca yapılabilecek. Kampanya ile satışa sunulan indirimli biletler AJet.com, AJet mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

Kaynak: AA

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