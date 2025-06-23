Antalya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması başlattığı alanda çam ağaçları ve bir nar bahçesi zarar gördü.
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Antalya'nın Serik ilçesinde Yeşilyurt Mahallesi Araplar mevkiindeki ormanlık bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Serik Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 8 arazöz ile yangına müdahale etti. 1 helikopterde çalışmalara havadan destek verdi. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında çam ağaçları ile nar bahçesi alevlerden etkilendi. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: DHA
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