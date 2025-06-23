Kocaeli'de Yangında Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
Kocaeli’de 3 katlı bir apartmanda çıkan yangının yan binaya sıçraması sonucu mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sonrasında 2 binanın 7 dairesinde hasar oluştu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kocaeli İzmit’te Cedit Mahallesi Şen Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede üst ve alt katlara ardında bitişiğindeki 4 katlı binaya sıçradı.
MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Ekiplerce söndürülen yangında binada mahsur kalan 1'i yatalak olmak üzere 3 vatandaş, itfaiyenin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Dumandan etkilendikleri belirlenen 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 2 binanın 7 dairesinde hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA