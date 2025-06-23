Kocaeli'de Yangında Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Kocaeli’de 3 katlı bir apartmanda çıkan yangının yan binaya sıçraması sonucu mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sonrasında 2 binanın 7 dairesinde hasar oluştu.

Kocaeli'de Yangında Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
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Kocaeli İzmit’te Cedit Mahallesi Şen Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede üst ve alt katlara ardında bitişiğindeki 4 katlı binaya sıçradı.

Kocaeli'de Yangında Mahsur Kalanlar Kurtarıldı - Resim : 1

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Ekiplerce söndürülen yangında binada mahsur kalan 1'i yatalak olmak üzere 3 vatandaş, itfaiyenin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Dumandan etkilendikleri belirlenen 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 2 binanın 7 dairesinde hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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