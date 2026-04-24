Hindistan'ın Kırmızı Bültenle Aradığı Zanlı İstanbul'da Yakalandı

Uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Hindistanlı Salim Dola, Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan Hindistan uyruklu Salim Dola'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelinin Beylikdüzü'nde bir adreste kaldığı tespit edildi. Bulunduğu adrese operasyon düzenlenen şüpheli Salim Dola gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİLER

Öte yandan, Hindistan'ın Mumbai şehrine bağlı Kurla bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Salim Dola'dan talimat aldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Operasyonda adreste yapılan aramalarda, 126 kilo 141 gram mephedrone ve 2 milyon 522 bin Hindistan rupisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Başkanlığı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Kırmızı bülten İstanbul
İstanbul'daki Kiralık Konutlar Ne Zaman Teslim Edilecek? Bakan Kurum Tarih Verdi İstanbul'daki Kiralık Konutlar Ne Zaman Teslim Edilecek?
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Mersin'de Kadın Cinayeti! Kaçan Eşi Yakalandı Mersin'de Kadın Cinayeti! Kaçan Eşi Yakalandı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Gülistan Doku Soruşturmasında 2 Gözaltı Kararı Daha Gülistan Doku Soruşturmasında 2 Gözaltı Kararı Daha
Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final Programı Belli Oldu Kupa’da Yarı Final Programı Belli Oldu
Bakan Fidan'dan ABD-İran Savaşı Açıklaması: 'Taraflarla Her Gün Görüşüyoruz' Bakan Fidan’dan Savaş Mesajı, 'Her Gün Görüşüyoruz'
İsrail Gazze’de Yine Ölüm Kustu! 13 Can Kaybı İsrail Gazze’de Yine Ölüm Kustu! 13 Can Kaybı
Ulaşım Sektöründe Deprem! Dev Otobüs Firması Sektörden Çekiliyor Ulaşım Sektöründe Deprem! Dev Otobüs Firması Sektörden Çekiliyor