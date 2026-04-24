Mersin'de Kadın Cinayeti! Kaçan Eşi Yakalandı
Mersin'de vücudunda kesici alet ve darp izleri bulunan kadın evinde ölü bulundu. Olayın ardından kaçan kocası yakalandı.
Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Kalınören Mahallesi'nde Cangül Ç. ve E.Ç'nin yaşadığı evden sesler gelen duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve giden polis ekipleri, C.Ç'yi banyoda hareketsiz halde buldu. 112 Acil Sağlık ekipleri, vücudunda kesici alet ve darp izleri bulunan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
KAÇAN EŞİ YAKALANDI
Polis ekipleri, olayın ardından evden 33 ANJ 679 plakalı araçla evden ayrıldığını belirlediği Cangül Ç'nin kocası E.Ç'yi Antalya'nın Aksu ilçesinde gözaltına aldı. Araçta bulunan çiftin 2 çocuğu ise koruma altına alındı. Cangül Ç'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
