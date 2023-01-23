Hevra grubunun iki üyesi Kürtçe şarkı söylediği için gözaltına alındı
HDP Gençlik Meclisi'nin düzenlediği konser sonrası Gencay Morkoç ve Yusuf Keleş isimli sanatçılar Kürtçe şarkı söyledikleri için gözaltına alındı.
Dün akşam HDP Gençlik Meclisi'nin Kocaeli Darıca'da düzenlediği konser sonrası Hevra Grubu üyesi Yusuf Keleş ve Gencay Morkoç Kürtçe şarkılar söyledikleri için gözaltına alındı. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter hesabından Adalet Bakanlığı'nı etiketleyerek, "21. yüzyılda hala bu gerekçeyle gözaltı?" yazdı.
Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığı'nı etiketlediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kocaeli Darıca'da dün HDP Gençlik Meclisi'nin düzenlediği konser sonrası Gencay Morkoç ve Yusuf Keleş isimli sanatçılar Kürtçe şarkılar söyledikleri için gözaltına alındı. 21. yüzyılda hala bu gerekçeyle gözaltı? Serbest bırakın!"
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