Herkes Çok Faydalı Sanıyor Ama Çok Tüketildiğinde Zehre Dönüşüyor: Midede Taşlaşıyor, Faydasından Çok Zararlarına Dikkat

Prof. Dr. Özkan, alıç ve üvez meyvelerinin antioksidan içeriği nedeniyle kalp ve damar sağlığı için faydalı olduğunu ifade ederken, bu meyvelerin sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkiler yaratabileceğini vurguladı. Ancak, bu meyvelerin çekirdekleriyle ve fazla miktarda tüketilmesi halinde, mide ve bağırsakta diğer besinlerle birleşerek taş ya da bezoar adı verilen kitleler oluşturabileceğine dikkat çekti.

KARIN AĞRISINA VE TIKANIKLIKLARA NEDEN OLABİLİYOR

Prof. Dr. Özkan, bu kitlelerin hastalarda karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi belirtilerle kendini gösterebildiğini belirtti. Özkan, “Eğer bu kitleler mide bölgesindeyse, endoskopi ve ilaç tedavisi ile küçültülerek doğal yollarla atılması sağlanabiliyor. Ancak bağırsaklara ilerlemişse, özellikle daha önce mide, bağırsak ameliyatı geçirmiş veya yaşlı hastalarda, bağırsak tıkanıklıklarına ve düğümlenmelere yol açabilir. Erken müdahale edilmezse, bağırsak delinmesi gibi ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir ve bu durumda cerrahi müdahale gerekebilir. Hatta, bağırsakların bir kısmının alınması bile gerekebilir” dedi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Özkan, bu meyvelerin özellikle iyice çiğnenmeden ve çekirdekleri çıkarılmadan tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Karın ameliyatı geçirmiş olanlar, yaşlılar ya da diş sorunları yaşayan ve takma diş kullanan kişiler, alıç ve üvez gibi meyveleri mümkün olduğunca az tüketmelidir” uyarısında bulundu.

Bu meyvelerin özellikle ağustos, eylül ve ekim aylarında pazarlarda ve manavlarda sıkça bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkan, son dönemde alıca bağlı bağırsak tıkanıklığı vakalarında artış yaşandığını ifade etti. “Son birkaç ayda 10 hastada bu durumu gözlemledik. Bunlardan 7’si ilaç tedavisi ya da endoskopiyle tedavi edilirken, 3’üne ameliyat yapmak zorunda kaldık. Hatta bir hastamızda bağırsak delinmesi vardı ve bağırsaklarının bir kısmını almak zorunda kaldık” diye konuştu.

Prof. Dr. Özkan, bu meyvelerin çekirdekleri çıkarılarak ve iyice çiğnenerek tüketildiğinde bu tür olumsuzlukların önlenebileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA