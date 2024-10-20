Emekli Maaşı Hesaplama Sistemi Sil Baştan! Hepsi Değişiyor

Emekli maaşları 3 ayrı dönemle hesaplanırken, maaş hesaplamasında yeni bir sistemin Meclis’in gündemine gelmesinin beklendiği iddia edildi. Prim günlerinin de emekli maaşı ödemelerine etki edeceği belirtilirken, düzenlemenin Meclis’e sunulacak emeklilik paketinin bir parçası olacağı bildirildi.

EMEKLİYE ÇİFTE MAAŞ MI?

Sabah’tan Faruk Erdem’in aktardığına göre, Meclis’e gelecek paketin, üçlü aylık bağlama sistemi ve emeklilik şartlarına ilişkin düzenlemeleri de içereceği ve vatandaşların emekliliklerinin yanında bir emekli maaşına daha sahip olmalarına imkan sağlayacağı öne sürüldü.

Emekli maaşı sisteminde yapılandırılmaya gidilmesi beklenirken, yalnızca ödenen primlerin değil çalışma günlerinin de maaşları artıracağı belirtildi. Kök ve taban maaş ayrımı ortadan kalkarken, yasadan sonra sigortalı olanlar için de yeni emeklilik şartları belirlenecek.

Orta Vadeli Program’da (OVP) kendisine yer bulan yeni emeklilik sitemi, bu yıl içerisinde Meclis gündemine gelecek. Pakette, gelecekteki emeklilik şartlarının da değişeceği bildirildi. Paketle Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin de devreye alınacağı belirtildi.

Yeni sistemin ‘emekliliği değil çalışmayı teşvik edeceği’ öğrenilirken, sistemde prim ödeme gün sayısının dikkat çekeceği bildiriliyor. Buna göre, sadece ödenen primler değil çalışılan gün sayısı da emekli aylık bağlamada etkili olacak ve çok çalışanın aylığı daha fazla olacak.

Erdem, emeklilik siteminde gelmesi planlanan diğer değişiklikleri ise şöyle aktardı:

"EMEKLİ MAAŞI TUTARINI YÜKSELTMEK İSTEYENLER DAHA FAZLA ÇALIŞACAK

Günümüzde uygulanan üçlü aylık bağlama sisteminin değiştirilmesi gündemde. Üç dönem için farklı çarpanlarla hesaplanan aylıklar, tek bir formülle hesaplanacak. Bu sistemde prim miktarları kadar gün sayısının da dikkate alınacak olması, daha fazla çalışan ile az prim günü olanlar arasında fark yaratacak.

MAAŞ FARKLARI AZALACAK VE EMEKLİLER DAHA FAZLA KAZANACAK

Böylece, 3600 gün ile emekli olan biri ile 9000 gün ile emekli olan arasındaki maaş farkı azalacak. Daha fazla prim günü olanların maaşı yüksek olacak. Emekli aylığını artırmak isteyenler, çalışma hayatında daha uzun süre kalmayı tercih edecek. Yeni düzenlemeyle birlikte, emekli olanlar için kök aylık ve taban aylık gibi farklılıklar da ortadan kalkacak.

EMEKLİLİK ŞARTLARINDA YENİLİKLER BEKLENİYOR

Paketin içinde, gelecekteki emeklilik şartlarına dair yeniliklerin yer alması bekleniyor. Üzerinde çalışılan konulardan biri de ilk kez sigortalı olacak gençlerin emeklilik şartlarının belirlenmesi. Bu bağlamda, özellikle yaş şartlarının yeniden gözden geçirilmesi öngörülüyor; kadınlar için 60, erkekler için ise 65 yaş olarak belirlenmesi planlanıyor.

Yasa yürürlüğe girdikten sonra sigortalı olanlar, bu yeni düzenlemeye tabi olacak. Bu değişiklikle birlikte, sosyal güvenlik sistemindeki aktif-pasif dengesinin sağlanması hedefleniyor. Ancak bu konu üzerindeki çalışmalar hala devam ediyor.

İKİNCİ EMEKLİLİK SİSTEMİ DEVREYE GİRECEK

Orta Vadeli Program'da yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, bu dönemde uygulanmaya başlayacak. Bu sistemle, çalışanlar için sosyal güvenliğin yanı sıra ek bir emeklilik imkânı sunulacak.

İŞVEREN VE DEVLET KATKI SAĞLAYACAK

Tamamlayıcı emeklilik sisteminde ödenecek primlere işveren ve devlet de katkı yapacak. Bu sistemden, mevcut sigortalıların yanı sıra çalışma hayatına geri dönmüş emekliler de yararlanabilecek. Böylece, mevcut emekliliklerinin yanında ikinci bir emekli maaşı alma imkânı elde edecekler."

Kaynak: Sabah