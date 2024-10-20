Bilecik'li Öğrenciler Sosyalleşirken Meslek Öğreniyorlar

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı KYK yurdunda kalan öğrenciler, sosyalleşirken bir yanda da meslek öğreniyorlar.

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Bilecik'li Öğrenciler Sosyalleşirken Meslek Öğreniyorlar

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne başvuru yapan eğitmenlerin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan gençler seramik ve pastacılık kurslarında aldıkları eğitimler sayesinde hem stres atıyor hem de yeni beceriler kazanıyor, aynı zamanda da meslek öğreniyorlar. Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda birbirinden keyifli ve öğretici kursları dönem boyunca devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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