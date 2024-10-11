Herkes Bu Yönteme Kanıyor! Milyarlık Vurgunu Böyle Tezgahlamışlar: Eğer Telefonunuza Bu Mesaj Gelirse...

Türkiye'de vatandaşlar çeşit çeşit dolandırıcılığın pençesine düşmemek için gözünü dört açmak zorunda. Nevşehir'de polise başvuran bir vatandaş, Endonezya'ya kayıtlı bir numara ile WhatsApp üzerinden "görev tamamlayarak para kazanmak ister misin" şeklinde kendisine mesaj geldiğini, kabul etmesi üzerine bazı uygulamalardaki işletmelere yorum yapılması karşılığında 50 lira verileceğini söyleyip yapılan görevler sonrası kendi hesabına para gönderildiğini anlattı.

Daha sonra uygulamadaki görev limitlerinin dolduğunu ve daha fazla görev yaparak kendisine gönderilen banka hesabına para yatırmaları gerektiği söylenen mağdur, bu yöntemle 259 bin 800 lirasının dolandırıldığını söyledi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada Nevşehir genelinde 12 kişinin daha dolandırıldığı, 13 mağdurun toplam 811 bin lirasının yine aynı soğuk cüzdana aktarıldığı belirlendi.

PARAYI NASIL AKLADILAR?

Sabah'ın haberine göre, dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin kaynağını gizlemek için paranın en az 5 banka hesabından geçirildiği, daha sonra kripto borsalara aktarılan parayla kripto varlık satın alındığı, kripto varlıkların başka kripto cüzdanlarına transfer edildiği son olarak da kripto varlıkların hiçbir kullanıcısı bulunmayan "soğuk cüzdanlara" transfer edilerek bu cüzdanlarda kaynağını gizlemek için uzun süre bekletildiği belirlendi.

Soğuk cüzdanlardan tekrar kripto borsalarında bulunan hesaplara transfer edilen paranın son olarak hiçbir suçtan sabıkası bulunmayan kişilerin banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

ÖRGÜT LİDERİ BERBER ÇIKTI

Nevşehir polisinin yaptığı çalışmada, vatandaşları para kazanama vaadiyle dolandıran şebekenin liderliğini Diyarbakır'da berber olan Mehmet Diyar Şık'ın yaptığı belirlendi. Berber dükkanını üst katındaki ofisten şebekeyi yöneten berberin birçok aile üyesinin de şebeke içerisinde aktif olarak görev aldığı belirlendi. Şüphelilerin maddi durumları meslekleri ile orantısız para hareketlerinin bulunduğu Şık ailesinden bir ev hanımının hesabından 100 milyon lira para hareketinin bulunduğu belirlendi.

Yabancı uyruklu kişilerin banka ve kripto hesaplarının kullanıldığı, hesabı kullanılan yabancı şahıslardan Rus uyruklu bir kişinin kripto hesabındaki kripto varlığının da dolandırıcılık organizasyonundaki kişiler tarafından dolandırıcılık yöntemi ile ele geçirildiği öğrenildi.

1 MİLYAR 200 MİLYONLUK VURGUN

Yapılan 16 aylık çalışmanın ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mehmet Diyar Şık liderliğinde kurulan siber suç örgütüne yönelik 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplamda 1 milyar 200 milyon lira suç geliri elde ettikleri tespit edilen 92 şüpheli yapılan gözaltına alındı.

Kaynak: Sabah