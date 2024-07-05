Herkes Bu Görüntüleri Konuşuyor! Çocukları Ölümden Kurtarmak İçin Toprağa Gömdüler

Iğdır'da hayvan otlatan 2 çocuğun ve sürünün üzerine yıldırım düştü. Talihsiz kardeşlere yardım edenler, çözümü çocukları toprağa gömmekte buldular. Ağır yaralı olan kardeşlerin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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Iğdır merkeze bağlı Asma köyü kırsalında Rahime-Mehmet Ali Aktaş çiftinin 4 çocuğundan 17 yaşındaki Yunus Emre ve 15 yaşındaki Aziz Aktaş, hayvanlarını otlatmak için meraya çıktı. Aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesi sonucu 2 kardeş ağır şekilde yaralandı. Yardıma giden köylüler ambulansı beklerken çocukları toprağa gömdüler. Olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kardeşleri Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kardeşlerin vücudunda yanıklar oluşurken sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Iğdır
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