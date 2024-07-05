Uzmandan Korkutan Uyarı Geldi! Sakın Güneşlenirken Uyumayın!

Yurt genelinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte uzmanlardan arka arkaya uyarılar gelmeye başladı. Sıcak çarpması ile ilgili açıklamalarda bulunan Biruni Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral, özellikle 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak güneşten koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti. Oral, bunlar arasında şapka, şemsiye, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanımı olduğunu söyledi. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesini ve egzersiz yapılacaksa sıcaklığın azaldığı saatlere denk getirilmesini öneren Doç. Dr. Oral, risk grubunda olan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

“HAYATI TEHDİT EDEN BİR DURUMDUR”

Sıcak çarpması hakkında bilgi veren Doç. Dr. Alihan Oral, “Sıcak çarpması, sıcaklığın artmasıyla bizim vücuttaki ısı dengesini sağlayan ter bezleriyle ilgili bir problemin ortaya çıkmasıyla hayatı tehdit eden bir durumdur. Sıcak çarpması durumlarında tabii vücut ısısını dengeleyemediği için iç organlarının ısısı artıyor. Bu da birçok organın yetmezliğine doğru gidebiliyor. Bunun başında baş ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik, yorgunluk hatta bayılma bile olabilir” dedi.

BU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN

Hayati tehlikeye yol açabileceğini ifade eden Doç. Dr. Alihan Oral, “Sıvı kaybı nedeniyle hasta yatışa kadar gidebilir. Kalbi etkiliyor, hastayı kaybedebiliyoruz. Şimdi buradaki önemli nokta onun olmamasını sağlamak. Nedir bu? Tabii ki gün ışınlarından koruyucu bir şapka, şemsiye, gözlük olabilir. Güneş kremi fayda sağlayabilir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatler var. Hangi saatler onlar? Genelde 12.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmamaya özen göstermeliyiz. Hafif ve açık renkli giysiler giymek koruyucudur. Egzersiz yapacaksak o egzersizimizi daha çok sıcaklığın azaldığı saatlere kaydırmak gerekir. Bir de bol miktarda su tüketmeliyiz” diye konuştu.

“ÇOK BÜYÜK RİSK ALTINDALAR”

Güneşlenirken uyuyanlarla ilgili uyarıda bulunan Doç. Dr. Alihan Oral, “Güneşlenirken uyuyanlar çok büyük risk altında, hissedemezler. O sıcaklığı hissedemezsin. Zaten sonradan ortaya çıkıyor. Birden bire başın ağrıyor, bulantı hissediyorsun, baygınlık olabiliyor. Bunun için risk faktörleri var. Kimdir onlar? Gebeler, iki yaştan küçük çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, diyabeti olanlar, kalp hastalığı olanlar, obez olanlar ve KOAH'ı olanlar risk altında. Veya güneş altında çalışacak insanlar” ifadelerini kullandı.

NE YAPMAMIZ GEREKİYOR?

Sıcak çarpması durumunda yapılması gerekenleri sıralayan Doç. Dr. Alihan Oral, “Birincisi hasta serin bir yere alınmalı ve üstü çıkarılmalı. Hasta bol miktarda su içmeli. Sıcaklığı düşürecek serin bir yerde hasta tutulup ve gerekirse hastaneye kaldırılmalı. Hastanede daha ciddi olanlar yatış gerektiriyor. Damardan sıvı alması gerekiyor. Belirtiler devam ettiği takdirde bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA