Hem Türkiye’de Hem Uzayda Bir İlk! 11 Yaşındaki Öğrencinin Keşfi İz Bıraktı

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Ömer Selim Esen ile fen bilimleri öğretmeni Ayşe Karaul Arslan’ın 2021 yılında keşfettiği bir asteroit, Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) tarafından resmen "BİLSEMDüzce" adıyla tescillendi.

KEŞİF NASA DESTEKLİ PROJEYLE GELDİ

Keşif, NASA ile IAU iş birliğinde yürütülen "Uluslararası Asteroid Arama Kampanyası" kapsamında yapıldı. O dönem henüz 11 yaşında olan Ömer Selim, öğretmeni Ayşe Karaul Arslan rehberliğinde Jüpiter ile Mars arasındaki yörüngede daha önce keşfedilmemiş bir asteroiti fark etti.

Yaklaşık 4 yıl süren değerlendirme sürecinin ardından gök cismi resmileşti ve "BİLSEMDüzce" olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'DEN UZAYA GİDEN İLK İSİM

Fen Bilimleri Öğretmeni Arslan, bu süreci şöyle anlattı: BİLSEM’de astronomi temelli farklı projeler geliştirmeye çalışıyorduk. NASA destekli asteroid keşif programı dikkatimi çekti ve öğrencilerimle birlikte bu projeye dahil olduk. Ömer’le birlikte tespit ettiğimiz asteroit önce ön onaya alındı, 2024 Eylül ayında da resmen tescillendi. Bu Türkiye için bir ilk.

“GÖKYÜZÜNDE İZİMİZ VAR”

Asteroide “BİLSEMDüzce” adının verilmesinin bilinçli bir tercih olduğunu söyleyen Arslan, “BİLSEM’lerin misyonunu ve Düzce'nin bilimsel potansiyelini vurgulamak istedik. Küçük bir şehir olabiliriz ama gökyüzünde izimiz var” dedi.

