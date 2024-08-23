Hem Alkollü Hem Ehliyetsiz! Motosiklet Sürücüsüne Ceza Yağdı

Antalya'da Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gece saatlerinde Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Selinus sahil yolu üzerinde denetim yapıldı.

Ekipler araçları tek tek durdurarak sorgulama yaptıkları esnada 42 AEL 837 plakalı motosiklete dur ihtarında bulundu. Motosiklet ve sürücü üzerinde sorgulama ve alkol testi yapan ekipler, sürücünün alkollü olduğunu tespit etti.

Alkollü olmasının yanı sıra ehliyetsiz olduğu belirlenen ve kasksız vaziyette trafikte seyreden sürücüye; ehliyetsiz, alkollü ve kasksız vaziyette araç kullanmaktan; motosiklet sahibine de ehliyetsiz araç kullandırmaktan toplamda 30 bin TL cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri, ceza yazdıkları ehliyetsiz, alkollü ve kasksız motosiklet sürücüsüne uyması gereken trafik kurallarını hatırlatarak uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA