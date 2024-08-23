Ordu'da Yağmur Kazaya Neden Oldu! Araçlar Birbirine Girdi: Yaralılar Var

Ordu'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

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Ordu'da Yağmur Kazaya Neden Oldu! Araçlar Birbirine Girdi: Yaralılar Var

Ordu'nun Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur yağışı sonrası kayganlaşan yolda Ahmet T.'nin kullandığı 52 ADS 288 plakalı otomobil, İbrahim B. yönetimindeki 52 AF 469 plakalı minibüs ve Recep D. idaresindeki 52 DZ 151 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazanın etkisiyle kamyonette bulunan Arzu D. ve Neşe D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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