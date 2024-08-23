Velileri Üzecek Haber: O İlde Okul Servis Ücretlerine Zam!

Kayseri’de öğrenci servis ücretlerine yüzde 37,5 oranında zam yapıldı. En yakın mesafe bin 650 TL, en uzak mesafe ise 2 bin 180 TL olarak belirlendi.

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Velileri Üzecek Haber: O İlde Okul Servis Ücretlerine Zam!

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir süre kalmasıyla birlikte öğrenci servis ücretleri de belli oldu.

Öğrenci servis ücretleri bir önceki yıla oranla 37,5 oranında artarken, en yakın mesafe bin 650 TL, en uzak mesafe ise 2 bin 180 TL olarak belirlendi. Buna ek olarak rehber öğretmen ücreti 570 TL olurken, ev ve okul arası en uzak mesafe olan 30 kilometreden daha uzak olan öğrencilerden kilometre başı 35 TL ücret alınacak.

Yeni öğrenci servis ücretleri şu şekilde:

“1. Bölge 0-5 kilometre arası aylık bin 650 TL, 2. Bölge 0-10 kilometre arası aylık bin 775 TL, 3. Bölge 0-20 kilometre arası aylık bin 870 TL, 4. Bölge 0-30 kilometre arası 2 bin 180 TL.”

Kaynak: İHA

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