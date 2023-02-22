HDP'li Turan: 'Deprem nedeniyle ortaya çıkacak bütçe açığı yine yoksulu, emekçiyi vuracak'

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, "Deprem nedeniyle ortaya çıkacak bütçe açığı herkesten daha çok yine yoksulu, emekçiyi vuracak" dedi.

HDP'li Turan: 'Deprem nedeniyle ortaya çıkacak bütçe açığı yine yoksulu, emekçiyi vuracak'

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 17. gününe gelindiğini, bölgede başta çadır olmak üzere birçok ihtiyaç malzemesinin eksikliğinin hissedildiğini ifade etti.

Yöneticilerin, "Ülke tarihinin en büyük felaketini yaşadık" ifadelerini kullandıklarını belirten Turan, "Ülke tarihinin en büyük felaketini yaşadığınızı söylüyorsunuz da ülke tarihinin en büyük kaynağını kullanan hükümet de sizdiniz. O zaman bu devasa kaynaklarla neden bu ülkeyi depreme dayanıklı hale getirmediniz? Bir bağış tiyatrosu kurdunuz, sağ cebinizden aldığınızı sol cebinize koyuyorsunuz. Deprem nedeniyle ortaya çıkacak bütçe açığı herkesten daha çok yine yoksulu, emekçiyi vuracak" diye konuştu.

Turan, devletin vatandaşını yalnız bıraktığını, düşman ilan ettiği diğer ülkelerin ise enkaz altındakileri kurtarmak için bölgeye ekiplerini gönderdiğini belirterek, "Halkın zihninde artık siz yoksunuz. Ölüme terk ettiklerinizin öfkesi sizleri mutlaka vuracaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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