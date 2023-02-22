Deprem bölgelerindeki refakatçisi olmayan çocuklar için hat kurulması talebi

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, depremzedelerin yakınları için bilgi verme hizmetine başlayan ALO 183 ve ALO 184 telefon hatlarından bağımsız olarak deprem bölgesindeki refakatçisi bulunmayan çocuklar için bir hat kurulmasını ve başına uzman kişilerin getirilmesini istedi.

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Deprem bölgelerindeki refakatçisi olmayan çocuklar için hat kurulması talebi

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ilk depremlerin üzerinden 2 haftadan fazla zaman geçmesine rağmen en büyük ihtiyacın çadır olduğunu ifade etti.

Vatandaşların çadır yokluğundan hasarlı evlere girmek zorunda olduğu için son depremlerde de Hatay'da can kayıpları yaşandığını belirten Kerestecioğlu, deprem bölgelerindeki refakatçisi olmayan çocuklara da değindi.

Konuyla ilgili soru önergesi verdiklerini anlatan Kerestecioğlu, bakanlıkların her saat başı tedavi gören çocuklarla ilgili bilgi vermesi gerektiğini kaydetti.

İnsanların güvenilir, şeffaf bilgiye ihtiyacı olduğunu dile getiren Kerestecioğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çağrı merkezlerinden ALO 183 ve Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ALO 184 telefon hatlarından bağımsız, deprem bölgesindeki refakatçisi olmayan çocuklar için bir hat kurulmasını ve başına uzman kişilerin getirilmesini istedi.

Kaynak: AA

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