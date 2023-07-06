Tuğgeneral Kaya, son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir kanser tedavisi gören Tank Okul Komutanı Tuğgeneral Selçuk Kaya, öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen askeri cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Milli Savunma Bakanı Güler, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da katıldığı törende kılınan cenaze namazı sonrası Kaya'nın naaşı askerlerin omzunda top arabasına taşındı.

Daha sonra cenaze aracına alınan Kaya'nın cenazesi, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Bakan Güler, Kaya'nın ailesine taziye dileklerini iletti.

Kaynak: AA