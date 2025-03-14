Havalimanında Büyük Skandal, Ne Silah Ne Bıçak Yolcunun Pantolonundan Öyle Bir Şey Çıktı ki...

ABD’de Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’nda şüpheli hareketler sergileyen bir yolcunun pantolonunun içinden çıkan polisleri şoke etti. Polisler şaşırtıcı olayı “İlk vaka bu oldu” diyerek yorumladı.

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Havalimanında Büyük Skandal, Ne Silah Ne Bıçak Yolcunun Pantolonundan Öyle Bir Şey Çıktı ki...

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’nda hayrete düşüren bir olay yaşandı. Güvenlik taramasından geçen bir yolcu şüpheli hareketleri sonrasında detaylı aramaya sokuldu.

PANTOLONDAN KAPLUMBAĞA ÇIKTI

Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) tarafından yapılan açıklamada, arama yapılan yolcunun pantolonunda bir kaplumbağa bulunduğu belirtildi. Yolcu hakkında yasal işlem başlatılırken kaplumbağanın sağlıklı olduğu tespit edildi.

Yetkililer, söz konusu hayvanın evcil hayvan olarak bilinen ‘kırmızı yanaklı su kaplumbağası’ olduğunu açıkladı.

Havalimanında Büyük Skandal, Ne Silah Ne Bıçak Yolcunun Pantolonundan Öyle Bir Şey Çıktı ki... - Resim : 1

İLK VAKA BU OLDU

TSA New Jersey Bölge Güvenlik Direktörü Thomas Carter şaşırtan olaya ilişkin şunları söyledi: Daha önce yolcuların silah veya bıçak gibi tehlikeli nesneleri giysilerine ya da bagajlarına saklamaya çalıştığını gördük, ancak bir yolcunun pantolonuna canlı bir kaplumbağa gizlediği ilk vaka bu oldu.

Kaynak: DHA

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