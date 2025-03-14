Öğrencilerden Hayran Bırakan Gösteri
Mardin’in Artuklu ilçesinde Noter Cevdet Altun Ortaokulu öğrencileri Dünya Pi Günü nedeniyle özel bir gösteri hazırladı. Öğrencilerin hazırladığı koreografi çalışması hayranlık bıraktı.
Mardin’in Artuklu ilçesinde Dünya Pi Günü özel bir koreografi ile kutlandı. Noter Cevdet Altun Ortaokulu öğrencileri, matematik öğretmenleri rehberliğinde değişik etkinlikler gerçekleştirdi.
Okul bahçesinde Pi sayısı ve sembolüyle yüzlerce öğrencinin katıldığı bir koreografi hazırladı. Koreografi havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA