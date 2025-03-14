Öğrencilerden Hayran Bırakan Gösteri

Mardin’in Artuklu ilçesinde Noter Cevdet Altun Ortaokulu öğrencileri Dünya Pi Günü nedeniyle özel bir gösteri hazırladı. Öğrencilerin hazırladığı koreografi çalışması hayranlık bıraktı.

Öğrencilerden Hayran Bırakan Gösteri

Mardin’in Artuklu ilçesinde Dünya Pi Günü özel bir koreografi ile kutlandı. Noter Cevdet Altun Ortaokulu öğrencileri, matematik öğretmenleri rehberliğinde değişik etkinlikler gerçekleştirdi.

Öğrencilerden Hayran Bırakan Gösteri - Resim : 1

Okul bahçesinde Pi sayısı ve sembolüyle yüzlerce öğrencinin katıldığı bir koreografi hazırladı. Koreografi havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

Grileşen ve Kirlenen Beyaz Ayakkabılarınız Bu Şekilde Süt Gibi Olacak! 2 Malzeme Yetiyor, Yaz Boyu Tertemiz Kalıyor Grileşen ve Kirlenen Beyaz Ayakkabılarınız Bu Şekilde Süt Gibi Olacak! 2 Malzeme Yetiyor
Antalya'da Korkutan Olay, Görenler Hemen Polisi Aradı Antalya'da Korkutan Olay, Görenler Hemen Polisi Aradı
MİT'ten İran Casuslarına Operasyon MİT'ten İran Casuslarına Operasyon
Türkiye’de İlk Oldu, Tesadüfen Keşfedildi: Astım Hastalığını Resmen Bitiriyor! Türkiye’de İlk Oldu, Tesadüfen Keşfedildi: Astım Hastalığını Resmen Bitiriyor!
ÇOK OKUNANLAR
TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı
Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek
Ünlü Çamaşır Deterjanında Kanser Yapıcı Madde Bulundu: Uzmanlar Uyardı Sakın Kullanmayın Ünlü Çamaşır Deterjanında Kanser Yapıcı Madde Bulundu: Uzmanlar Uyardı Sakın Kullanmayın
Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek
Ünlü İş İnsanı Villasında Ölü Bulunmuştu: Son Mektubunda Dikkat Çeken Özür Detayı Ünlü İş İnsanı Villasında Ölü Bulunmuştu: Son Mektubunda Dikkat Çeken Özür Detayı