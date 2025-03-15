Havaların Ani Değişiminde Büyük Tehlike: Doğal Afetleri Tetikleyebilir!

Hava sıcaklıklarındaki ani değişim uzmanları endişelendirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, ani değişimlerin doğal afetleri tetikleyebileceğine işaret etti.

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Havaların Ani Değişiminde Büyük Tehlike: Doğal Afetleri Tetikleyebilir!

Türkiye’de soğuk hava yerini sıcak havalara bırakırken, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, bölgede bir hafta önce 8 derece olan hava sıcaklığının bugünlerde 20-25 dereceye kadar çıktığına dikkat çekti ve ani hava değişikliklerinin doğal afetleri tetikleyebileceğine işaret etti.

Doğu Karadeniz özelinde olmak koşuluyla, Türkiye'de bahara yaklaşılan ayların doğa kaynaklı afetlerden taşkın ve heyelanların en sık yaşandığı dönemler olduğuna dikkat çekti.

Ani hava ısınmasına bağlı olarak kar erimesinin taşkın risklerini de beraberinde getirdiğini söyleyen Ersoy, “Bu bilinmeyen bir gerçek değil. Bahar aylarında bunları yaşıyoruz ancak günümüzde iklim değişikliğinin etkileriyle bunu sadece bahar aylarında görmüyoruz, her an, her şekilde ani ve şiddetli yağışları farklı mevsimlerde de yaşayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Ersoy, "Ülkemizin artık nasıl bir deprem ülkesi olduğunu kabul ettiysek, doğa kaynaklı afetler açısından da gerçekten riskli bir konumdayız” dedi.

Kaynak: AA

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