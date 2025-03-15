Otomobil Yayanın Ayağının Üzerinden Geçti
Bilecik’te seyir halindeki bir aracın yayanın ayağının üzerinden geçmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, Tevfikbey Caddesi ile Kurtul Sokak’ın kesişiminde gerçekleşti. Cadde üzerinde ilerleyen V.A. yönetimindeki 11 ABY 453 plakalı hafif ticari araç, Kurtul Sokak’a dönüş yaparken yaya geçidini kullanan A.Y.’nin ayağının üzerinden geçti.
Yaralanan A.Y., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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