Nesli Tükenmek Üzere Soğanı Toplayan 2 Şüpheliye Baskın
Aydın’ın Didim ilçesinde nesli tükenmek üzere olan salep soğanını toplayan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Çuvalların içinde koruma altında bulunan yaklaşık 10 kilogram salep soğanı tespit edildi.
Aydın’da endemik bitkilerin korunması adına yürütülen çalışmalar sürerken, 2 şüpheli yakayı ele verdi.
Akyeniköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen devriye esnasında ekipler 2 kişinin toplanması yasak ve nesli tükenme tehlikesi altında olan salep soğanını topladığı tespit edildi. Kontrollerde çuvalların içerisinde 10 kilogram salep soğanı bulundu.
Kaynak: İHA