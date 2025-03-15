Nesli Tükenmek Üzere Soğanı Toplayan 2 Şüpheliye Baskın

Aydın’ın Didim ilçesinde nesli tükenmek üzere olan salep soğanını toplayan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Çuvalların içinde koruma altında bulunan yaklaşık 10 kilogram salep soğanı tespit edildi.

Nesli Tükenmek Üzere Soğanı Toplayan 2 Şüpheliye Baskın

Aydın’da endemik bitkilerin korunması adına yürütülen çalışmalar sürerken, 2 şüpheli yakayı ele verdi.

Akyeniköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen devriye esnasında ekipler 2 kişinin toplanması yasak ve nesli tükenme tehlikesi altında olan salep soğanını topladığı tespit edildi. Kontrollerde çuvalların içerisinde 10 kilogram salep soğanı bulundu.

Kaynak: İHA

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