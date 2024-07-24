Hataylılardan TOKİ İnşaatına Tepki: 'Bir Daha Sesimizi Duyan Var mı Diye Bağırmak İstemiyoruz'

Hatay'da yapımı sürmekte olan TOKİ inşaatlarındaki iddialara tepki gösteren Samandağ halkı, "Biz bir daha sesimizi duyan var mı diye bağırmak istemiyoruz" dedi. İnşaat ile ilgili söz konusu iddialar nedeniyle yüklenici firma hakkında soruşturma açılması istendi.

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Hataylılardan TOKİ İnşaatına Tepki: 'Bir Daha Sesimizi Duyan Var mı Diye Bağırmak İstemiyoruz'

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) konut inşaatında iddialara göre usulsüz ve eksik malzeme kullanıldığı iddia ediliyor. Samandağlılar, bu duruma tepki göstererek sorumlular hakkında soruşturma açılmasını talep ediyor.

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) inşaatında çalışan işçiler, şirketin düşük kaliteli beton ve eksik demir kullanımıyla ilgili iddialarda bulundu. Bu açıklamaların ardından medyada inşaata ait çarpıcı fotoğraflar da paylaşıldı. Olay, özellikle depremzedelerin dikkatini çekti.

Bugün, Samandağ'daki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve ilçe halkı, inşaatların bulunduğu yerde toplanarak ortak bir açıklama yaptı. Açıklama, geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Hataylılardan TOKİ İnşaatına Tepki: 'Bir Daha Sesimizi Duyan Var mı Diye Bağırmak İstemiyoruz' - Resim : 1

VAHİM İDDİA: 'TOKİ İNŞAATINDA ZEMİN KAYDI'

424 konutta daire başı 3 kişilik bir aileden, yaklaşık 1272 kişinin oturacağını vurgulayan Irmak, bu binaların en ufak depremde 1272 kişiye toplu mezar olacağının altını çizerek, "Biz bir daha sesimizi duyan var mı diye bağırmak istemiyoruz" dedi.

Mağaracık TOKİ’nin olduğu bölgede şubat ayında zemin kayması olduğuna dikkat çeken Cuma Irmak, şunları söyledi:

"Şubat ayında bu şantiyede zemin kayması meydana geldi. Mevcut zeminin konut yapımına uygun olmadığı yönünde ciddi iddialar var. Bu iddialar karşısında Samandağ halkının endişelerinin giderilmesi adına zemin etüdü yapılıp sonuçların Samandağ halkıyla paylaşılmasını talep ediyoruz. İşçilerden biri zeminden dolayı kazık çakılması gerekirken çakılmadığını iddia etti. Bu iddialarının araştırılması ve sonucunun Samandağ halkıyla paylaşılmasını talep etmekteyiz."

'ŞANTİYEDE DAHA ÖNCE 2 İŞÇİ ÖLDÜ'

Eyleme katılan avukat Cuma Irmak, Mağaracık TOKİ inşaat işini üstlenen Star Plus adlı firmanın yaklaşık 70 işçinin iş akdini hak edişlerini ödemeden feshettiğini ve 2 işçinin intihar girişiminde bulunduğunu belirtti. Irmak, "Liyakatten haberi olmayan bir yetkiliyle karşı karşıya kaldıklarını" söyleyerek işçilerin yaşadıkları sorunları dile getirdi.

Irmak, inşaat sırasında yaşanan hataları ve güvenlik eksikliklerini vurgulayarak, bölgede yaşanan zemin kaymasının ciddi endişe kaynağı olduğunu ifade etti. Ayrıca, şantiyede iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği nedeniyle daha önce 2 işçinin yaşamını yitirdiğini ve birçok işçinin yaralandığını belirtti.

Samandağ halkı adına konuşan avukat, ana firma ve denetim firması hakkında yasal işlem başlatılmasını, işten el çektirilmelerini talep etti. İrmak, yetkililerden yapılan hataların araştırılmasını ve sonuçların halkla paylaşılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

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TOKİ Deprem Hatay 6 Şubat depremleri
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