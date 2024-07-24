Bodrum'da Kadın Cinayeti! Eski Eşi Tarafından Sokak Ortasında Katledildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Hüsne Topal isimli kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında katledildi. Olay sonrası kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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Bodrum'da Kadın Cinayeti! Eski Eşi Tarafından Sokak Ortasında Katledildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tartıştığı eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

Geriş Mahallesi 6012 Sokak'ta Hüsne Topal ile eski eşi olduğu öğrenilen H.Ö.A. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Topal'ı darbeden H.Ö.A, yanındaki tabancayla da ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Topal ile yanındaki S.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Topal, yaşamını yitirdi.

Olay sonrası kaçan zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Kaynak: AA

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