Boğaziçi'nde Korkunç Olay! Yavru Kedinin Kafasını Kestiler

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde meydana gelen korkunç olayda, başı kesilmiş yavru bir kedinin cansız bedeni bulundu.

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Boğaziçi'nde Korkunç Olay! Yavru Kedinin Kafasını Kestiler

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir yavru kedi, başı kesilmiş halde bulundu.

Korkunç olay, 22 Temmuz'da Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde meydana geldi.

Kafası kesilerek vahşice öldürülen bir yavru kedinin cansız bedeni, kampüsteki öğrenciler tarafından bulundu.

Sosyal medyada #BoğaziçindeVahşet etiketiyle duyurulan olayatepki yağarken, sahipsiz sokak hayvanlarını katletmeyi öngören ve dün komisyondan geçen yasa teklifinin, bu vahşete yol açtığına dikkat çekildi.

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