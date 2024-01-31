Hataylılar Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ne diyor? 'Siz bizim seçtiğimiz vekilimizi elimizden alamazsınız'

GERÇEK GÜNDEM - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik Yargıtay kararı dün TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Atalay’la ilgili kararın okunmasının ardından TİP Milletvekili Can Atalay’ın vekilliği resmen düşürüldü.

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili adayı gösterilen avukat Can Atalay, 76 bin 580 Hataylının oyunu almıştı. Depremin yıl dönümüne sayılı günler kala Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesine Hataylılar tepki gösterdi. Depremzedeler, “Biz Hataylılar olarak ne yaptık? Depremde yaptıklarınız, yapamadıklarınız yetmiyor bir de vekilimizi elimizden alıyorsunuz. Bizim ne yapmamızı istiyorsunuz? Bize ne yapmaya çalışıyorsunuz?” diye konuştu.

“SİZ BİZİM SEÇTİĞİMİZ VEKİLİMİZİ ELİMİZDEN ALAMAZSINIZ”

Gerçek Gündem’e konuşan Antakyalı depremzede Nurcan, “Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Biz Hataylılar olarak ne yaptık? Depremde yaptıklarınız, yapamadıklarınız yetmiyor. Vekilimizi elimizden alıyorsunuz. Bizim ne yapmamızı istiyorsunuz? Bize ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu hukuk sistemine bir darbe. Siz bizim seçtiğimiz vekilimizi elimizden alamazsınız. Ne diyeceğimi artık bilemiyorum” diye konuştu.

“BİZ HATAYLILAR OLARAK MİLLETEVEKİLİMİZİ SEÇTİK, BU BÜYÜK BİR HAKSIZLIK”

Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin büyük bir haksızlık olduğunu söyleyen depremzede İhsan,“Biz Hataylılar olarak milletvekilimizi seçtik, Meclis’e gönderdik. Anayasa’nın çiğnenmesi, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi bizi çok üzüyor. Bu büyük bir haksızlık. Demek ki Türkiye’de ne Anayasa ne mahkeme var. Hiçbir şey yok” dedi.

“HALKIN İRADESİNE GASP EDİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ”

Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesini kabul etmediklerini ifade eden diğer bir depremzede ise, bunun halkın iradesine kayyum atanmasından başka bir şey olmadığını söyledi:

“Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini kabul edemiyoruz. Can Atalay Türkiye'nin milletvekili, Antakya'nın milletvekili. Halkın iradesine gasp edilmesini kabul etmiyoruz. Hatay halkının iradesine kayyum atanmasindan başka bir şey değildir. Hatay halkının bir kişi eksik temsil edilmesi kabul edilemez. Öfkemiz çok büyük. Bunu kabul edemiyoruz.”

“CAN ATALAY’I BİZ SEÇTİK, BİZ İSTEDİK”

Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren Hataylı depremzede Hayat Satar, “Bu haksızlık. Bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yok. Biz bunu hak etmiyoruz. Can Atalay’ı biz seçtik, biz istedik. Bunu yapmaları doğru değil” diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem