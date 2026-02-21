Hatay'da Silahlı 'Alacak' Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, 'alacak' nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada, Mustafa Demir (20), hayatını kaybetti.

Hatay'da Silahlı 'Alacak' Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü
Olay, dün akşam saatlerinde, Harran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Demir ile R.D. arasında 'alacak' nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda R.D., evinden aldığı silahla Demir’e ateş etti. Demir, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli R.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

