Hatay'da IŞİD operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı

Hatay'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Hatay'da IŞİD operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'e üye olduğu tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, İskenderun ve Belen ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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