Hatay'da Gece Yarısı 3.8 Büyüklüğünde Deprem

Hatay'da dün meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından dün gece yarısı yine deprem oldu. Saat 04.18'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.8 olarak kaydedildi.

Hatay'da Gece Yarısı 3.8 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay’ın İskenderun​ ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğündeki deprem oldu. Deprem saat 04.18’de meydana geldi ve derinliği 4 kilometre olarak kayıtlara geçti.

DÜN DE DEPREM OLMUŞTU

AFAD'ın verilerine göre; Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dün saat 07.08 sıralarında 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı korkuya neden olmuş ve vatandaşlar kendilerini sokağa atmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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