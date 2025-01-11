Hatay'da Gece Yarısı 3.8 Büyüklüğünde Deprem
Hatay'da dün meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından dün gece yarısı yine deprem oldu. Saat 04.18'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.8 olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay’ın İskenderun ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğündeki deprem oldu. Deprem saat 04.18’de meydana geldi ve derinliği 4 kilometre olarak kayıtlara geçti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 11, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.76 km] İskenderun (Hatay)
Tarih:2025-01-11
Saat:04:18:39 TSİ
Enlem:36.71417 N
Boylam:36.15111 E
Derinlik:4.32 km
Detay:https://t.co/fHj9v9nziT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
DÜN DE DEPREM OLMUŞTU
AFAD'ın verilerine göre; Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dün saat 07.08 sıralarında 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı korkuya neden olmuş ve vatandaşlar kendilerini sokağa atmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi