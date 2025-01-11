Hatay'da Gece Yarısı 3.8 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay’ın İskenderun​ ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğündeki deprem oldu. Deprem saat 04.18’de meydana geldi ve derinliği 4 kilometre olarak kayıtlara geçti.

DÜN DE DEPREM OLMUŞTU

AFAD'ın verilerine göre; Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dün saat 07.08 sıralarında 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı korkuya neden olmuş ve vatandaşlar kendilerini sokağa atmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi