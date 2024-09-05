Hatay'da Boru Fabrikasında Üzerine Boru Devrilen İşçi Hayatını Kaybetti
Hatay’da boru fabrikasında yaşanan 48 yaşındaki işçinin üzerine borular devrildi. İş kazasında yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hatay’ın Dörtyol ilçesi Çağlalık mevkiinde faaliyet gösteren bir boru fabrikasında çalışan 48 yaşındaki Ali Kaya, boruların üzerine devrilmesi sonucu geçirdiği iş kazası nedeniyle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Ali Kaya, Dörtyol Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA