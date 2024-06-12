Hatay'da 70 işyerinin elektriği kesildi, depremzedeler isyan etti

Hatay'da prefabrik dükkanlarda faaliyet gösteren yaklaşık 70 işyerinin elektrikleri dün itibarıyla kesildi. Depremde 11 yakınını kaybeden bir depremzede, yaşanananlara "Biz bu kadar mı değersiziz?" diyerek sitem etti.

Son Güncelleme:
Hatay'da 70 işyerinin elektriği kesildi, depremzedeler isyan etti

6 Şubat depremlerinde en fazla yıkımın yaşandığı yerlerden biri olan Hatay'da, depremzedelerin günlük hayatta yaşadığı sorunlar hala devam ediyor.

Hatay Antakya’da bulunan Kocaeli Gebze 2 Elektrik ve Elektronikçiler Çarşısı’nda, prefabrik dükkanlarda faaliyet gösteren yaklaşık 70 işyerinin elektrikleri dün itibarıyla kesildi. Sayaç takılmasını istenen esnaf duruma tepki gösterdi. Kendilerinin buna karşı olmadığını ancak öncelikle çarşının altyapı, ulaşım, güvenlik gibi sorunlarının çözülmesi gerektiğini dile getirdiler.

Gazeteci Kazım Kızıl’ın aktardığına göre, depremden önce antika dükkanı bulunan ve depremden sonra elektronik dükkanı işleten Mustafa Yavuz depremde 11 yakınını kaybetti.

"BU KADAR MI DEĞERSİZİZ BİZ?"

Yavuz, Hatay’da yaşananlara ve devletin yardım eli uzatmamasına şu şekilde isyan etti:

“İş yerim yıkıldı, evim yıkıldı. Burası kısmet oldu burada da rahat bırakmıyorlar. Şurada bayram arifesi üç gün kalmış elektriği kesiyorsun. Ne yapacak bu insanlar, evine ne götürecek? Hayatımızı nasıl idame ettireceğiz. Kime anlatacaksın, muhatap da bulamıyoruz. Nereye kadar gidecek? Vitrinde çok güzel bir şeyler yapılıyor gibi. Ama icraate gelince hiçbir şey yok.

Bu kadar mı yani, bu kadar mı değersiziz biz? Devlet gözünde bu kadar mı umarsızız. Basit bir elektrik faturası. Burada günde iki üç iş yapacak. Kazanacağı iki yüz üç yüz lira para. Onu mu gözüne büyüttü? Koca koca şirketlerin vergileri affedilirken şuraya gelecek elektrik faturası taş çatlasın yüz elli lira. Bu mu devleti etkileyecek bu mu fakir edecek? Ya sefaletime ortak olsun ya da onların zenginliğine beni ortak etsin! Ölülerim burada hiçbir yere gitmiyorum. Hatay benim, Hatay benim!” dedi.

Etiketler
6 Şubat depremleri Deprem Hatay
Son Güncelleme:
Show TV son hamlesini yaptı. Sevilen isim Show TV ile anlaşmaya vardı Show TV son hamlesini yaptı. Sevilen isim Show TV ile anlaşmaya vardı
İYİ Partili eski vekil yeni parti kurdu, sosyal medyadan duyurdu İYİ Partili eski vekil yeni parti kurdu, sosyal medyadan duyurdu
Ayşe Ateş'ten Semih Yalçın'a tepki: Ya kafası yerinde değil ya da... Ayşe Ateş'ten Semih Yalçın'a tepki
iddialı başlamıştı iddialı bitiyor. Bahar'ın finalinde yaşanacaklar açıklandı iddialı başlamıştı iddialı bitiyor. Bahar'ın finalinde yaşanacaklar açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar: Sebebi şaşırttı... İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar
İş Bankası'ndan emekliye çifte bayram sürprizi: İş Bankası emekli promosyon rakamlarını arttırdı. İş Bankası güncel emekli promosyon rakamı ne kadar? İş Bankası'ndan emekliye çifte bayram sürprizi
Bilgisayarı yanmış halde bulunmuştu: Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı: İşte yerine atanan isim TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı
Zengin olacaklar! Çuvalla para kazanacak 3 burç belli oldu Çuvalla para kazanacak 3 burç belli oldu