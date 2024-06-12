Hatay'da 70 işyerinin elektriği kesildi, depremzedeler isyan etti

6 Şubat depremlerinde en fazla yıkımın yaşandığı yerlerden biri olan Hatay'da, depremzedelerin günlük hayatta yaşadığı sorunlar hala devam ediyor.

Hatay Antakya’da bulunan Kocaeli Gebze 2 Elektrik ve Elektronikçiler Çarşısı’nda, prefabrik dükkanlarda faaliyet gösteren yaklaşık 70 işyerinin elektrikleri dün itibarıyla kesildi. Sayaç takılmasını istenen esnaf duruma tepki gösterdi. Kendilerinin buna karşı olmadığını ancak öncelikle çarşının altyapı, ulaşım, güvenlik gibi sorunlarının çözülmesi gerektiğini dile getirdiler.

Gazeteci Kazım Kızıl’ın aktardığına göre, depremden önce antika dükkanı bulunan ve depremden sonra elektronik dükkanı işleten Mustafa Yavuz depremde 11 yakınını kaybetti.

"BU KADAR MI DEĞERSİZİZ BİZ?"

Yavuz, Hatay’da yaşananlara ve devletin yardım eli uzatmamasına şu şekilde isyan etti:

“İş yerim yıkıldı, evim yıkıldı. Burası kısmet oldu burada da rahat bırakmıyorlar. Şurada bayram arifesi üç gün kalmış elektriği kesiyorsun. Ne yapacak bu insanlar, evine ne götürecek? Hayatımızı nasıl idame ettireceğiz. Kime anlatacaksın, muhatap da bulamıyoruz. Nereye kadar gidecek? Vitrinde çok güzel bir şeyler yapılıyor gibi. Ama icraate gelince hiçbir şey yok.

Bu kadar mı yani, bu kadar mı değersiziz biz? Devlet gözünde bu kadar mı umarsızız. Basit bir elektrik faturası. Burada günde iki üç iş yapacak. Kazanacağı iki yüz üç yüz lira para. Onu mu gözüne büyüttü? Koca koca şirketlerin vergileri affedilirken şuraya gelecek elektrik faturası taş çatlasın yüz elli lira. Bu mu devleti etkileyecek bu mu fakir edecek? Ya sefaletime ortak olsun ya da onların zenginliğine beni ortak etsin! Ölülerim burada hiçbir yere gitmiyorum. Hatay benim, Hatay benim!” dedi.