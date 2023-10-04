Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Hatay Samandağ yakınlarında 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini duyurdu.

Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay Samandağ yakınlarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin büyüklüğü 4'ken, derinliği ise 10.81 kilometre olarak açıklandı. Deprem, kent merkezinde de hissedildi.

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