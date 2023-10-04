Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Hatay Samandağ yakınlarında 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay Samandağ yakınlarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin büyüklüğü 4'ken, derinliği ise 10.81 kilometre olarak açıklandı. Deprem, kent merkezinde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2023
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akdeniz - [06.10 km] Samandağ (Hatay)
Tarih:2023-10-04
Saat:10:58:14 TSİ
Enlem:36.072 N
Boylam:35.894 E
Derinlik:10.81 km
Detay:https://t.co/CFFQakliSn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi