Hatay için kritik uyarı

Meteoroloji, Hatay için bu geceden itibaren kuvvetli yağışa karşı uyarıda bulundu.

Hatay için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Hatay'da bu gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısında bulundu.

MGM verlerine göre Hatay'da bu geceden başlayarak yarın saat 15.00'e kadar sürecek yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM, yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA

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