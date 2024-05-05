Ters yönde giden sürücü trafiği tehlikeye attı

Karabük'te ters istikamette seyir halinde olan otomobil cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Son Güncelleme:
><

Karabük Zonguldak Caddesi'nde sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Soğuksu Mahallesi istikametine doğru ters yönde ilerledi. Bir süre ters yönde giden ve alt geçidi de kullanan sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.

O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik Karabük
Son Güncelleme:
Elâzığ'da 100 bin TL maaşla çalışacak çoban bulunamıyor! Başkan isyan etti Elâzığ'da 100 bin TL maaşla çalışacak çoban bulunamıyor!
CHP'den 1 Mayıs tutuklamalarına tepki: Mahkeme iktidarın baskısından etkilenmiş gözüküyor Mahkeme iktidarın baskısından etkilenmiş
Saf duygulara sahip 3 burç... Diğer insanlara karşı çok iyi niyetliler Saf duygulara sahip 3 burç... Diğer insanlara karşı çok iyi niyetliler
NOW TV değerini bilememiş ekrandan almıştı. Son reyting raporu şaşırtıyor NOW TV değerini bilememiş ekrandan almıştı. Son reyting raporu şaşırtıyor
ÇOK OKUNANLAR
Metruk binada kaçak tarikat yurdu: Gazetecileri görünce çocukları sakladılar Metruk binada kaçak tarikat yurdu!
Cem Garipoğlu’nun hapishanedeki son saatleri: İntihar etmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı İntihar etmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı
Seçil Erzan’a 8 milyon 750 bin TL'lik kaşeli, ıslak imzalı delil... İmzaladığı belgeyi hatırlayamadı! Seçil Erzan’a 8 milyon 750 bin TL'lik kaşeli, ıslak imzalı delil
Seçim bitti, belediyelerde yeni yarış başlıyor: İmamoğlu mu yoksa Yavaş mı başkan olacak? Seçim bitti, belediyelerde yeni yarış başlıyor
CHP’li Murat Bakan "silah" paylaşımını düzeltti: TRT dizisinde kullanılmış CHP’li Murat Bakan "silah" paylaşımını düzeltti