Elâzığ'da 100 bin TL maaşla çalışacak eleman bulunamıyor

Elazığ'da 100 bin lira maaşla çalıştıracakları çoban bulamıyorlar.

Elazığ Hakimiyet'ten Tamer Ören'in haberine göre, Elazığ Damızlık Koyun ve Keçi Birliği Başkanı Mahmut Sezer, yayla sezonu açılmasıyla Şavak ve Beritan aşiretleri başta olmak üzere küçükbaş hayvancılıkla uğraşan göçerlerin çözüm bekleyen birçok sorunu olduğunu dile getirdi.

'HER GÜN BİRÇOK ÜRETİCİMİZ ÇOBAN BULMAK İÇİN BİZİ ARIYOR'

Mahmut Sezer, "Günde bin küçükbaş Şanlıurfa tarafına satılıyor. Destek verildiği halde çoban bulamadıklarından küçükbaşta bu yıl biraz para edince üretici çareyi koyunlarını satmakta buluyor. Özellikle Afgan mültecilerin tarım ve hayvancılıkta çalıştırılması için izin almıştık. Ama şuan Afganlar piyasada çalışıyorlar. Oralarda çalıştırana bir şey yok benim köyümden 3 kişi Afgan çoban çalıştırdıkları için 3’er ay cezaevinde yattılar. Ayda 17 bin liraya gençlerimiz gider asgari ücretle çalışır ama biz 5 ay boyunca ayda 60 bin TL’den 100 bin liraya yeme içmesini karşılayıp çalıştıracağımız bir çoban bulamıyoruz. Her gün birçok üreticimiz çoban bulmak için bizi arıyor" dedi.