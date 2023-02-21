Hatay depremlerinde hasar alan Adana Balcalı Hastanesi tahliye edildi, hastalar ortada kaldı

Dün akşam Hatay'da meydana gelen depremler sonucunda zarar gören Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edilirken birçok hasta da ortada kaldı.

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Hatay depremlerinde hasar alan Adana Balcalı Hastanesi tahliye edildi, hastalar ortada kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dün akşam Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nin tahliye edilmesine karar verilmişti. 

Hastane kolonlarının Hatay'da gerçekleşen 6,4 şiddetindeki depremin ardından zarar gördüğü belirtilmişti.

HASTALAR ORTADA KALDI

soL'da yer alan habere göre, mevcut hastaların tahliye edildiği hastanede bazı hastaların ise henüz nereye nakledileceği konusunda belirsizlik devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından hastane bahçesine 6 adet taziye çadırı kurmuş durumda. Kurulan çadırlarda dışarıdaki hasta ve hasta yakınları için su ve yemek dağıtımı yapılacağı belirtilirken Toros Mahallesi Semt Evi gönüllüleri tarafından dışarıda bekleyen hastalara battaniye dağıtıldı.

Doktorlar ağır hastalarla belediyenin açtığı çadırlarda ilgilenirken bazı hastaların da evlerine gönderildiği ifade edildi. Bazı hastaların ise henüz nereye nakledileceği belirsizliğini korurken hasta yakınları duruma tepki gösterdi.

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