Hatay Defne'de sol partilerden ortak aday kararı: TİP'in adayı desteklenecek

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin arasında yer alan Hatay’ın Defne ilçesinde 6 sol parti ortak aday çıkarma kararı verdi.

Defne İçin Sol İttifak başlığı ile yayımlanan açıklamada, “31 Mart Yerel Seçimlerinde hep birlikte destekleyeceğimiz ve çatı partisi olarak belirlediğimiz parti Türkiye İşçi Partisi’dir” denildi.

Defne için Sol İttifak yola çıkıyor!#DefneBiziz, Biz Defne'yiz ve biz Defne'yi yönetmeye hazırız! pic.twitter.com/XBd4mnvBdC — Türkiye İşçi Partisi - Hatay (@tip_hatay) December 28, 2023

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Halkevleri, Kaldıraç, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Toplumsal Özgürlük Partisi’nin (TÖP) imzasıyla yayımlanan açıklamanın tamamında şu ifadeler kullanıldı:

'DEFNE BİZİZ, BİZ DEFNE'YİZ. VE BİZ HAZIRIZ'

“Defne uzun yıllardır hak ettiği biçimde yönetilmiyor. 6 Şubat depreminin yarattığı yıkımla ilçemiz her anlamda büyük bir enkazın altında kaldı. Bu enkazın kaldırılmasında ise ne iktidardan ne de yerel belediyeden bir el uzandı Defne halkına. 6 Şubat’tan bu yana eşiyle, dostuyla, akrabasıyla, komşusuyla ya da yüzünü daha önce hiç görmediği bir depremzedeyle dayanışan, onlara el uzatan, kucak açanlar ise kalbi soldan atanlar, sosyalistler, devrimcilerdi.

“O zor günlerin dayanışma azmi bugün bizleri Defne halkının kendi kaderini ellerine alması için yeniden bir araya getirdi. 31 Mart Yerel Seçimleri’ne yaklaşırken Defne’de nasıl bir belediyecilik istediğimizi, rantçı değil, halkçı, toplumcu bir belediyeciliği nasıl mümkün kılabileceğimizi tartışmak üzere çok sayıda siyasi parti, kurum ve bağımsız kişilerin katılımıyla 9-10 Aralık tarihlerinde ‘Defne Biziz, Biz Defne’yiz’ başlığıyla bir Yerel Yönetim Çalıştayı düzenledik.

“O tarihten bugüne kadar çalıştay katılımcıları olarak halkçı, toplumcu belediyecilik zemininde ortaklaştırdığımız irademizi geleceğe nasıl taşıyabileceğimiz üzerine tartışarak bir süreç yürüttük. Bu sürecin sonunda, bu deklarasyonun imzacıları olarak Defne’nin aydınlık geleceğini hep birlikte kurabilmek için bir sol ittifak kurmaya ve yerel seçimlere tek bir parti adı altında girerek güçlerimizi birleştirmeye karar verdik.

“31 Mart Yerel Seçimlerinde hep birlikte destekleyeceğimiz ve çatı partisi olarak belirlediğimiz parti Türkiye İşçi Partisi’dir.

“Bu deklarasyonla birlikte halkımızı düzen partileri karşısında seçeneksiz bırakmayacağımızı ve yarından itibaren seçim çalışmalarımıza start vereceğimizi ilan ediyoruz. Sokak sokak, mahalle mahalle mücadelemizi örgütleyecek, yerel yönetim anlayışımızı ortak akılla öreceğiz.

“Gelin, sol ittifakla oluşturduğumuz iradeyi daha da büyütelim. Gelin, enkaz belediyeciliğine karşı yeni bir yaşamı yeşertecek belediyeyi birlikte kuralım. Gelin, gürül gürül akan Asi’nin coşkusunu 11 aydır yaşama tutunmakta inat eden direnişimize katalım, aylardır gülmeyen yüzümüzü güldürecek zaferi birlikte yaratalım.

“Biliyoruz, Defne başka türlü bir geleceği hak ediyor. Ve biliyoruz ki sosyalist bir belediye Defne’ye çok yakışacak. Defne biziz, biz Defne’yiz. Ve biz hazırız!”

Kaynak: Gerçek Gündem