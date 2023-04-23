Antakya'da depremin yıkamadığı sağlam evleri devlet yıkacak: "Kararname depremden daha korkutucu"

Hatay'ın Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde bulunan 61 parseldeki taşınmazlar, yeni şehir hastanesi yapımı amacıyla Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırıldı.

Duvar'dan Burcu Özkaya Günaydın'ın haberine göre, Gülderenliler kendilerine sorulmadan, muhtarın dahi haberi olmadan yapılan kamulaştırma kararına oldukça tepkili. Mahalle sakinlerinden Seyran Ateş, kararnamenin depremden daha fazla korkuttuğunu söyledi. Bu toprakları elleriyle yaptıklarını belirten Ateş, “Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz, gidecek yerimiz de yok” dedi.

Bölgede yaşayanlar, hastane yapılmak istenen yerin dere yatağı olduğunu da söyledi. Yağmur yağdığı zaman suyun debisinin yükseldiğini ve taşkın yaşandığını belirten Gülderenliler, bölgeye yakın başka bir hastanenin de bulunduğunu ifade etti.

"TOPRAĞIMIZ GASP EDİLİYOR"

Dağ eteğinde bulunan Gülderen Mahallesi'nin içinden Asi Nehri geçiyor. Şehre yakın bir bölgede yer alan mahalle, 2020 yılındaki orman yangınlarından büyük oranda etkilenmişti.

Mahallelilerden Sercan Ateş, köylerinin az ilerisinde çok geniş hazine arazileri olduğunu vurguladı ve “Bu kadar yer varken neden bizim toprağımız gasp ediliyor, deprem Allah’tan dedik yaramızı sarmaya çalışıyoruz, bir yerimiz var o da elden gidiyor” diye konuştu.

Gülderenliler, köyün üst tarafında villa tipi evler bulunduğunu ve Antakya’nın varlıklı kesimlerinin orada ikamet ettiğini aktardı. Antakya Belediye Başkanı İzzetin Yılmaz'ın yakınları ve AKP Milletvekili Adem Yeşildağ’ın da villaları olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem