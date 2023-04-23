Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Ula ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Muğla’nın Ula ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 4 kilometre olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 06.40’da, Muğla’nın Ula ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 4 kilometre derinliğinde meydana gelirken, Muğla ve ilçelerinde de hissedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 23, 2023
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) https://t.co/oPQYC7xI85
23.04.2023, 06:40:06 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 4.0 km#Kandilli
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