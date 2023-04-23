Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Ula ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla’nın Ula ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 4 kilometre olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 06.40’da, Muğla’nın Ula ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 4 kilometre derinliğinde meydana gelirken, Muğla ve ilçelerinde de hissedildi.

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