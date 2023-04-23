AKP'li belediyenin ikiyüzlülüğü: İBB'ye verdikleri araziyi İmamoğlu kazanınca geri alıp, kazılan temeli doldurdular

İstanbul’daki AKP’li Sancaktepe Belediyesi göz göre göre kamu zararına imza atarak iktidar partisi AKP’nin ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Sancaktepe Belediyesi, 2019’daki yerel seçimlerden Samandıra Mahallesi’ndeki 2 bin 607 metrekare büyüklüğündeki arsası kreş yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) tahsis etti. İBB de 2018’de söz konusu araziye kreş yapmak için “Sancaktepe Çocuk Kulübü İnşaatı” adı altında 7,8 milyon TL’lik ihale düzenledi. İBB, ihaleyi alan firmaya yer teslimi yaptı. Firma çalışmalara başladı ve kreş inşaatı için temel kazıldı.

PROTOKOL İMZALAMADILAR

2019’daki yerel seçimlerde Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından İBB kreş inşaatının devam etmesi için Sancaktepe Belediyesi ile bir protokol imzalamak istedi. Sancaktepe Belediye Başkanı AKP’li Şeyma Döğücü ise İBB’nin protokol imzalama talebini kabul etmedi. AKP’li Döğücü, İBB’ye resmi bir yazı göndererek “Belediyemize ait arsadaki kreş inşaatını iptal edin” dedi.

İBB de arazinin sahibi Sancaktepe Belediyesi’nin protokol imzalamaması nedeniyle inşaat çalışmalarına devam edemedi, tahsisi iptal edildi. Şimdi ise İBB’nin kazdığı temeli şimdi AKP’li Sancaktepe Belediyesi’ne ait kamyonlar, taşıdıkları topraklarla geri dolduruyor.

KREŞ PROJESİNE ENGEL

Sancaktepe Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi İlknur Ünlü ise yaptığı açıklamada, “İBB’nin geleceğimizin teminatı çocuklarımız için Sancaktepemize hediye etmek istediği kreş projemiz AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nce partizanlık yapılarak engelleniyor” ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

“Sancaktepe Belediyesi Sancaktepelileri cezalandırmaya devam ediyor” diyen CHP’li Ünlü şunları söyledi: “Bunca yıl rutin belediyecilik faaliyetlerinin dışında hiç bir başarısı olmayan, İstanbul en başarısız belediyesi olan Sancaktepe Belediyesi, İBB’nin başladığı projeyi engelleyerek Sancaktepelileri cezalandırmaya devam ediyor. Dün okul arazilerini, belediye hizmet alanlarını satmaktan geri durmayan bu anlayış, bugün evrimleşerek hizmet siyasetinin üzerine toprak döken bir anlayışa dönüşmüştür. Sancaktepe Belediyesi’nce alınan bu hatalı kararın düzeltilmesini bekliyoruz. Sancaktepeli yurttaşlarımız adına sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: Gerçek Gündem