Hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sağlık personellerini darp ettiler!

Kastamonu il merkezinde dün meydana gelen olayda; 112 Acil Sağlık Hizmetleri personellerinin, hastanın bulunduğu ambulansla seyir halindeyken, önleri isimleri öğrenilemeyen şahıslar tarafından kesildi.

Şahıslar tarafından ambulans sürücüsü Furkan Karaaslan, Paramedik Mehmet Bedirhan Akgün ve Paramedik Emre Sarıcı darp edildi.

Olayla ilgili Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiypok tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Merkez 4 ASHi nöbetçi personeli sürücü Furkan Karaaslan, Paramedik Mehmet Bedirhan Akgün ve Paramedik Emre Sarıcı, görevleri başında, saat 11.30 sularında hastalarını ambulans içerisinde taşıdıkları sırada, yollara kesilmek suretiyle fiziksel şiddete maruz kalmışlardır. Sağlık başta olmak üzere, her alanda şiddetin karşısında yer alan bir anlayışla, bu tür kabul edilemez olayların benzerlerinin yaşanmaması ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılması için görevini fedakarca ifa eden personelimize yapılan bu elim hadiseyi şiddetle kınıyoruz."

Kaynak: İHA