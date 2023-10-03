Haluk Levent duyurdu: AHBAP Mikail Bozlağan'ın çocuğunun ömür boyu eğitim masrafını üstlendi

Sanatçı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na bombalı saldırı girişiminde bulunan saldırganların öldürdüğü Mikail Bozlağan'ın 6 aylık çocuğunun tüm öğrenim hayatı boyunca masraflarını karşılayacaklarını açıkladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Haluk Levent, "Şehit Mikail kardeşimizin geride bıraktığı eşi ve 6 aylık çocuğunun ihtiyaçları için soranlarınız vardı. İç İşleri Bakanlığı'nın ilgilendiğini öğrendik. Biz Ahbaplar da bir ucundan tutalım istedik. Çocuğumuzun tüm öğrenim hayatı boyunca masraflarını karşılama kararı aldık" diye yazdı.

Şehit Mikail kardeşimizin geride bıraktığı eşi ve 6 aylık çocuğunun ihtiyaçları için soranlarınız vardı.

İç işleri Bakanlığının ilgilendiğini öğrendik.

Biz Ahbaplar da bir ucundan tutalım istedik.

Çocuğumuzun tüm öğrenim hayatı boyunca masraflarını karşılama kararı aldık. @ahbap pic.twitter.com/e4ea6PKvXC — Haluk Levent (@haluklevent) October 2, 2023

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulunan 2 saldırganın, saldırı anında kullandıkları aracı Kayseri’de bir veterineri öldürerek gasp ettikleri öğrenilmişti.

İlçede veterinerlik yapan Mikail Bozlağan'ı (24) Çataoluk ve Avlağa Mahallesi arasındaki köprünün yakınlarında başından vurarak öldüren saldırganlar, veterinerin aracını gasp edip, araçla Ankara'ya giderek saldırıyı gerçekleştirmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem