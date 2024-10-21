Halter Federasyonu Başkanı, Balkan Halter Federasyonu'na Asbaşkan Oldu

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Balkan Halter Federasyonu'nda görev aldı.

Son Güncelleme:
Halter Federasyonu Başkanı, Balkan Halter Federasyonu'na Asbaşkan Oldu

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, yeni kurulan Balkan Halter Federasyonu'nda asbaşkanlığa seçildi.

Federasyonun açıklamasına göre, 11 ülkenin katılımıyla Arnavutluk’un Dıraç kentinde düzenlenen toplantıda Balkan Halter Federasyonu kuruldu.

Halter Federasyonu Başkanı, Balkan Halter Federasyonu'na Asbaşkan Oldu - Resim : 1

Toplantıya, Uluslararası Halter Federasyonu Başkanı Mohammed Jallod ve Avrupa Halter Federasyonu Başkanı Antonio Conflitti de katıldı.

Kongredeki oylama sonucunda Talat Ünlü, Balkan Halter Federasyonu'nun asbaşkanı seçildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Astrologlar Açıkladı: Saçlarınızı Bu Tarihlerde Sakın Kesmeyin! Bu Bilgiler İlk Kez Paylaşıldı Astrologlar Açıkladı: Saçlarınızı Bu Tarihlerde Sakın Kesmeyin! Bu Bilgiler İlk Kez Paylaşıldı
5 Bin Yıllık Mezardan Tarih Fışkırdı: Yeşim Taşı Ejderha Ağızları Açık Bıraktı 5 Bin Yıllık Mezardan Tarih Fışkırdı: Yeşim Taşı Ejderha Ağızları Açık Bıraktı
Nazilli Belediyesi'nden Büyük Deprem Tatbikatı Nazilli Belediyesi'nden Büyük Deprem Tatbikatı
Yarbay Ali Tatar'ın Eşi Nilüfer Tatar Böyle Seslendi: Ahımız Var, Cehennem Ateşi Bol Olsun 'Ahımız Var, Cehennem Ateşi Bol Olsun'