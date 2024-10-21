Halter Federasyonu Başkanı, Balkan Halter Federasyonu'na Asbaşkan Oldu
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Balkan Halter Federasyonu'nda görev aldı.
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, yeni kurulan Balkan Halter Federasyonu'nda asbaşkanlığa seçildi.
Federasyonun açıklamasına göre, 11 ülkenin katılımıyla Arnavutluk’un Dıraç kentinde düzenlenen toplantıda Balkan Halter Federasyonu kuruldu.
Toplantıya, Uluslararası Halter Federasyonu Başkanı Mohammed Jallod ve Avrupa Halter Federasyonu Başkanı Antonio Conflitti de katıldı.
Kongredeki oylama sonucunda Talat Ünlü, Balkan Halter Federasyonu'nun asbaşkanı seçildi.
Kaynak: AA
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