Halk TV'ye Saldırı, 1 Kişi Gözaltına Alındı

Halk TV'nin Zeytinburnu'ndaki binasına gerçekleşen saldırıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama geldi. Binaya girerek malzemelere zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

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Halk TV'ye Saldırı, 1 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Halk TV'nin Zeytinburnu'ndaki binasına girilerek saldırıda bulunulmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bugün saat 11.00 sıralarında Maltepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir ulusal kanala yönelik gerçekleştirilen 'mala zarar verme' konusuyla ilgili çalışma başlatıldığı belirtilerek, "Yürütülen çalışmalarda, kanal içerisine girdiği belirlenen Y.P. isimli şahsın, çalışanlara yönelik sinkaflı kelimeler kullandığı ve kanal malzemelerine zarar verdiği belirlenmiş, şahıs olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadesi kullanıldı.

SALDIRGAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Zanlının "kasten yaralama", "güveni kötüye kullanma" ve "kullanmak için uyuşturucu bulundurma" ve benzeri suçlardan toplam 16 kaydının olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca şüphelinin yakalandığı sırada da alkollü olduğunun belirlendiği de belirtildi.

Açıklamada, şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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