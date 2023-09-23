Halk TV'de söylediği sözler nedeniyle hedef alınan Ekonomist Mustafa Sönmez'den AKP'li Alpay Özalan'a sert yanıt: Cahil Alpay!

Ekonomist Mustafa Sönmez, Halk TV ekranlarında söylediği sözler nedeniyle kendisini hedef alan AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a sert yanıt verdi. Sönmez, "AKP trollüğün futbolculuğundan beter" dedi.

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Halk TV'de söylediği sözler nedeniyle hedef alınan Ekonomist Mustafa Sönmez'den AKP'li Alpay Özalan'a sert yanıt: Cahil Alpay!

Ekonomist Mustafa Sönmez, Halk TV ekranlarında yayınlanan Ayşenur Arslan ile 'Medya Mahallesi' programına konuk oldu.

Programda Ekonomist Mustafa Sönmez, Anayasal düzlemde sokakta, gösteri ve ifade özgürlüğünün hak olduğunu söyledi.

"HALKA SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI YAPTI"

Sönmez'in bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın programında CHP yandaşı gazeteci Mustafa Sönmez, halka sokağa çıkma çağrısı yaptı. Demokrasiyi ağzından düşürmeyen CHP ve zihniyeti milletin iradesine saygı duymayı ne zaman öğrenecek?" dedi.

Halk TV'de söylediği sözler nedeniyle hedef alınan Ekonomist Mustafa Sönmez'den AKP'li Alpay Özalan'a sert yanıt: Cahil Alpay! - Resim : 1

"CAHİL ALPAY"

Özalan'ın bu sözlerine sert yanıt veren Sönmez, "Cahil Alpay, demokrasi dediğin sokağa çıkmayı, toplantı, gösteri, protesto yürüyüşü hakkını kullanmayı içerir. Anayasamızda bunlar var ama sen bilmiyorsun. Futbolcu iken de düşünce özürlüydün, iz bırakamadın, gençlere örnek olamadın. AKP trollüğün futbolculuğundan beter" ifadelerini kullandı.

Halk TV'de söylediği sözler nedeniyle hedef alınan Ekonomist Mustafa Sönmez'den AKP'li Alpay Özalan'a sert yanıt: Cahil Alpay! - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Alpay Özalan Halk TV Mustafa Sönmez Ayşenur Arslan AKP CHP
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